Бюст в честь российской журналистки установили во Франции

Бюст в честь российской журналистки Анны Политковской установили во французском городе Безье. Об этом сообщило издание Midilibre.

«Во вторник, 27 мая, мэр открыл два новых бюста: бойца сопротивления Лоры Мулен и журналистки Анны Политковской», — говорится в сообщении.

Их установили на аллее Свободной Украины.

Установку памятника приурочили к Национальному дню Сопротивления 27 мая. На церемонии открытия присутствовал мэр города Робер Менар.

«Я думаю, что важно, когда мы гуляем по городу, видеть там статуи. Это напоминает нам, что мы находимся в истории, и что история этого города так богата! Я надеюсь, что некоторые, кто столкнется с этими изображениями на своем пути, зададут вопросы и попытаются узнать, кем были эти персонажи. Да, я считаю, что важно наполнять общественные пространства остатками нашей памяти», — сказал Менар.

В ноябре 2023 года стало известно, что организатора слежки за Политковской помиловали и отправили на военную операцию.

Ранее в Великобритании купили фильм «Слова войны» об Анне Политковской.