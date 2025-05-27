На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бюст в честь российской журналистки установили во Франции

Во Франции установили бюст российской журналистке Анны Политковской
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бюст в честь российской журналистки Анны Политковской установили во французском городе Безье. Об этом сообщило издание Midilibre.

«Во вторник, 27 мая, мэр открыл два новых бюста: бойца сопротивления Лоры Мулен и журналистки Анны Политковской», — говорится в сообщении.

Их установили на аллее Свободной Украины.

Установку памятника приурочили к Национальному дню Сопротивления 27 мая. На церемонии открытия присутствовал мэр города Робер Менар.

«Я думаю, что важно, когда мы гуляем по городу, видеть там статуи. Это напоминает нам, что мы находимся в истории, и что история этого города так богата! Я надеюсь, что некоторые, кто столкнется с этими изображениями на своем пути, зададут вопросы и попытаются узнать, кем были эти персонажи. Да, я считаю, что важно наполнять общественные пространства остатками нашей памяти», — сказал Менар.

В ноябре 2023 года стало известно, что организатора слежки за Политковской помиловали и отправили на военную операцию.

Ранее в Великобритании купили фильм «Слова войны» об Анне Политковской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами