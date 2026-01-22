Турция столкнулась с критическим снижением запасов воды

Власти Анкары зафиксировали критическое снижение уровня воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на данные управления водоснабжения и канализации (ASKİ).

По состоянию на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%, при этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%, уточняет издание.

Отмечается, что «общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, обеспечивающих Анкару, находятся на критической отметке».

До этого президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нехватке воды в крупнейших городах страны, таких как Анкара, Бурса и Стамбул, заявив, что ответственность за это несут оппозиционные муниципалитеты. По его словам, бездействие местных властей ухудшило ситуацию с водоснабжением на фоне засушливых погодных условий.

