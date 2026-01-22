Размер шрифта
Турция столкнулась с критическим снижением запасов воды

Ekonomim сообщил о критическом снижении уровня воды в водохранилищах Анкары
Murad Sezer/Reuters

Власти Анкары зафиксировали критическое снижение уровня воды в водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение столицы Турции. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на данные управления водоснабжения и канализации (ASKİ).

По состоянию на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ составляет около 12,6%, при этом объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%, уточняет издание.

Отмечается, что «общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, обеспечивающих Анкару, находятся на критической отметке».

До этого президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нехватке воды в крупнейших городах страны, таких как Анкара, Бурса и Стамбул, заявив, что ответственность за это несут оппозиционные муниципалитеты. По его словам, бездействие местных властей ухудшило ситуацию с водоснабжением на фоне засушливых погодных условий.

Накануне президент России Владимир Путин попросил доложить о ситуации с отключением воды в Ростовской области. Также глава государства потребовал от властей вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где ранее возникли аварии.

Ранее Путин поручил подготовить предложения по снятию «водной блокады» Донбасса.

