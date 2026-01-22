Врач объяснила, что делает попкорн калорийной «бомбой»

Попкорн может быть как относительно полезным лакомством, так и крайне вредным высококалорийным продуктом — все зависит от способа приготовления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«При приготовлении с добавлением масла, карамели, сахара, сырной добавки или различных топпингов блюдо становится очень калорийным: оно содержит около 400-500 ккал на 100 г, а за сеанс в кино можно легко съесть более 1000 калорий», — предупредила специалист.

К тому же часто попкорн запивают сладкой газировкой, которая также вредна для здоровья, отметила Кашух.

Чтобы попкорн стал полезным перекусом, а не калорийной «бомбой», она посоветовала приготовить его самостоятельно. Главное использовать для этого не готовые пакеты, которые нужно разогреть в микроволновке, а сухие цельные зерна.

