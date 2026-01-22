Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Врач объяснила, что делает попкорн калорийной «бомбой»

Врач Кашух: топпинги и сахар делают попкорн калорийным
Standret/Shutterstock/FOTODOM

Попкорн может быть как относительно полезным лакомством, так и крайне вредным высококалорийным продуктом — все зависит от способа приготовления. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«При приготовлении с добавлением масла, карамели, сахара, сырной добавки или различных топпингов блюдо становится очень калорийным: оно содержит около 400-500 ккал на 100 г, а за сеанс в кино можно легко съесть более 1000 калорий», — предупредила специалист.

К тому же часто попкорн запивают сладкой газировкой, которая также вредна для здоровья, отметила Кашух.

Чтобы попкорн стал полезным перекусом, а не калорийной «бомбой», она посоветовала приготовить его самостоятельно. Главное использовать для этого не готовые пакеты, которые нужно разогреть в микроволновке, а сухие цельные зерна.

22 января отмечается Всемирный день воздушной кукурузы. В России принимают поздравления военнослужащие и ветераны авиации войск ПВО. Православные верующие чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врачи назвали неожиданный продукт, помогающий похудеть.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681655_rnd_5",
    "video_id": "record::54e01a9f-f7c0-4383-b672-9036c9ee8476"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+