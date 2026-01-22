Россиянам рассказали, как приготовить попкорн дома

Попкорн при домашнем приготовлении может стать полезным перекусом, в отличие от калорийной «бомбы» из кинотеатра. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Главное использовать для этого не готовые пакеты, которые нужно разогреть в микроволновке, а сухие цельные зерна для попкорна — они не содержат масла, вкусовых добавок», — рассказала Кашух.

Она посоветовала готовить попкорн на сковороде или в кастрюле с толстым дном, плотно закрыв крышкой. Для более выраженного вкуса можно добавить немного растительного масла. Чтобы зерна приготовились равномерно, емкость необходимо периодически встряхивать.

До этого Кашух предупреждала, что попкорн промышленного производства, содержащий большое количество соли, масла и синтетических добавок, является самым вредным для здоровья.

