Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Россиянам рассказали, как приготовить попкорн дома

Врач Кашух: для приготовления попкорна стоит выбирать цельные зерна
Shutterstock

Попкорн при домашнем приготовлении может стать полезным перекусом, в отличие от калорийной «бомбы» из кинотеатра. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Главное использовать для этого не готовые пакеты, которые нужно разогреть в микроволновке, а сухие цельные зерна для попкорна — они не содержат масла, вкусовых добавок», — рассказала Кашух.

Она посоветовала готовить попкорн на сковороде или в кастрюле с толстым дном, плотно закрыв крышкой. Для более выраженного вкуса можно добавить немного растительного масла. Чтобы зерна приготовились равномерно, емкость необходимо периодически встряхивать.

До этого Кашух предупреждала, что попкорн промышленного производства, содержащий большое количество соли, масла и синтетических добавок, является самым вредным для здоровья.

22 января отмечается Всемирный день воздушной кукурузы. В России принимают поздравления военнослужащие и ветераны авиации войск ПВО. Православные верующие чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач раскрыла, кому стоит отказаться от чипсов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27681391_rnd_6",
    "video_id": "record::6b4608cd-89d2-40d3-a860-6b12b817efb9"
}
 
Теперь вы знаете
Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на нас?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+