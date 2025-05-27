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Назван неожиданный продукт, помогающий похудеть

Daily Mirror: попкорн помогает дольше сохранять чувство сытости и снижать вес
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Depositphotos

Британский эндокринолог Франклин Джозеф в интервью изданию Daily Mirror перечислил продукты, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и способствуют снижению веса. По его словам, одним из таких неожиданных продуктов является попкорн — при условии, что он приготовлен без масла, сахара и других добавок.

«Попкорн надолго обеспечивает ощущение сытости и почти не содержит калорий», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что хорошо утоляют голод и помогают худеть хрустящие сырые овощи, такие как морковь, огурцы и сельдерей. Доктор Джозеф объяснил, что их способность «сдерживать» аппетит обусловлена большим объемом и низкой энергетической ценностью.

Кроме того, специалист порекомендовал регулярно включать в рацион яйца, овсянку, чечевицу и фасоль. Эти продукты медленно перевариваются, способствуют растяжению желудка и стимулируют выработку гормонов насыщения.

«Бобовые отлично подходят для ужина — эффект сытости после их употребления сохраняется надолго», — подчеркнул эндокринолог.

Ранее был найден новый способ похудения без упражнений.

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