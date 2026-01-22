Размер шрифта
НАТО пока не будет проводить учения в Гренландии

Politico: НАТО не планирует учения в Гренландии и миссию в Арктике
Marko Djurica/Reuters

НАТО пока не планирует проведение учений в Гренландии, а также развертывание миссии в Арктике. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

«В настоящий момент в альянсе не планируются учения в Гренландии, не говоря уже о полноценной миссии НАТО в Арктике», — рассказал собеседник издания.

В материале говорится, что внимание НАТО сейчас сосредоточилось на стратегическом мониторинге региона, без развертывания постоянных военных сил.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

В НАТО связывают смягчение позиции Трампа с усилиями Марка Рютте, который «наладил тесные личные отношения с президентом США и выполняет свою работу», писало ранее Politico.

Ранее минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США в Гренландию.

