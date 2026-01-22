Врач раскрыла, какой покорн самый вредный

Попкорн промышленного производства, содержащий большое количество соли, масла и синтетических добавок, является самым вредным для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Его не стоит есть часто — это повышает риски для здоровья сердца, сосудов и почек, может способствовать развитию ожирения и сахарного диабета», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, сам по себе продукт относительно безопасен — он не считается аллергеном. Кроме того, он содержит клетчатку.

Если нет медицинских противопоказаний, полностью отказываться от попкорна не нужно, но лучше ограничиваться небольшой порцией, отметила Кашух.

