Врач раскрыла, какой покорн самый вредный

Врач Кашух: попкорн с синтетическими добавками является самым вредным
Liliya Krauchanka/Shutterstock/FOTODOM

Попкорн промышленного производства, содержащий большое количество соли, масла и синтетических добавок, является самым вредным для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Его не стоит есть часто — это повышает риски для здоровья сердца, сосудов и почек, может способствовать развитию ожирения и сахарного диабета», — сказала специалист.

При этом, по ее словам, сам по себе продукт относительно безопасен — он не считается аллергеном. Кроме того, он содержит клетчатку.

Если нет медицинских противопоказаний, полностью отказываться от попкорна не нужно, но лучше ограничиваться небольшой порцией, отметила Кашух.

22 января отмечается Всемирный день воздушной кукурузы. В России принимают поздравления военнослужащие и ветераны авиации войск ПВО. Православные верующие чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 22 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на попкорн и чипсы к просмотру кино.

