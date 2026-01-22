Россиянам рассказали, как есть попкорн без вреда для здоровья

Если нет медицинских противопоказаний, полностью отказываться от попкорна не нужно, однако стоит помнить, что это калорийный продукт, поэтому во время похода в кино лучше ограничиться небольшой порцией. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Главное не брать огромное ведро — оно содержит гораздо больше калорий, чем нужно для насыщения, а перестать есть попкорн, когда в руках большая порция, а на экране захватывающий сюжет, бывает непросто», — отметила специалист.

Она также посоветовала не добавлять в попкорн дополнительные топпинги и не запивать его сладкой газировкой, поскольку она повышает уровень глюкозы в крови и увеличивает риск заболеваний желудка.

