Турэксперт рассказал, как иностранцы относятся к русской кухне

Турэксперт Мкртчян: многим иностранцам нравятся русские блюда
Многим иностранцам нравится традиционная русская кухня. При этом у жителей каждой страны есть свои любимые блюда. Об этом aif.ru рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Специалист подчеркнул, что иностранцы едят большинство русских блюд.

Жители других стран особенно любят борщ и другие супы. Однако большинство европейцев воспринимают их как еду, которую нужно есть во время болезни. По словам эксперта, такое отношение к супам в Италии, Испании, Греции, а также на Кипре.

При этом Мкртчян отметил, что однозначно о предпочтениях иностранцев говорить сложно, поскольку их вкусы различаются.

«Им интересна наша кухня, но предпочтения, конечно, у всех разные. Русские пельмени китайцы, например, будут есть, а греки — скорее нет», — объяснил он.

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт из клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко до этого говорила, что русский холодец оказался в списке самых нелюбимых блюд мира из-за индивидуальных предпочтений жителей других стран. Однако, по словам эксперта, холодец очень полезен для здоровья, поскольку в нем содержатся белок и коллаген.

Ранее стало известно, в каких странах больше любят россиян.

