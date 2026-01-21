Размер шрифта
Стало известно, в каких странах больше любят россиян

Турэксперт Мкртчян: жители других стран любят порядочных российских туристов
Shutterstock

Россиян любят жители многих стран. Однако обычно на отношение влияет не национальная принадлежность. Об этом aif.ru рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

По словам специалиста, существует мнение, что к российским туристам относятся лучше в тех странах, где их больше всего. Однако это не всегда так. На самом деле на отношение местных жителей к путешественникам влияет не их национальность, а поведение.

«Нет таких стран, где больше или меньше любят россиян. В большинстве стран люди смотрят в первую очередь на человека, а не на его паспорт. Вы можете быть россиянином, хорошим, порядочным человеком, приедете в Италию и к вам будет хорошее отношение. А можете быть французом, но алкоголиком и дебоширом, и к вам будут плохо относиться», — рассказал эксперт.

Он объяснил, что порой отношение к россиянам формируется из-за их поведения в конкретный момент. Например, если турист скандалит и ведет себя неподобающе, его будут воспринимать соответствующим образом.

До этого Алексан Мкртчян говорил, что в 2026 году одними из самых популярных зарубежных направлений среди российских туристов будут Турция, Египет и Вьетнам. Помимо этого, по его словам, путешественники начали все чаще планировать отдых в Саудовской Аравии и Японии.

Ранее РСТ предупредил о риске обвала турптока из России в Абхазию.

