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В России ответили, почему иностранцы не любят холодец

Врач Лазуренко: иностранцы не любят холодец из-за индивидуальных предпочтений
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AnastasiaSafron/Shutterstock/FOTODOM

Холодец оказался в списке самых нелюбимых блюд мира из-за индивидуальных предпочтений жителей других стран. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог, терапевт из клиники экспертной медицины «Медгород» Наталья Лазуренко.

«За границей, возможно, нет аналогов холодца, которые пользуются такой же любовью. Или же люди просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец. Если говорить об Африке, то это блюдо нехарактерно для них. Они там много чего не любят», — отметила диетолог.

При этом она напомнила, что блюдо является очень полезным для здоровья, потому что в нем содержатся белок и коллаген. Последний является основой для формирования костной ткани, подчеркнула Лазуренко.

Технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции, создатель цифровой платформы Quality CHECK Константин Деревсков до этого рассказал «Газете.Ru», что при выборе холодца на праздник важно обращать внимание на состав. По его словам, он пишется всегда от большего к меньшему, чем выше ингредиент стоит в списке, тем его больше.

Ранее врач перечислила полезные для здоровья новогодние блюда.

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