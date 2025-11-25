На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации

Зеленоградский суд осудил экс-гендира дочки «Роснано» Ракутина за махинации
true
true
true
close
Aksenov Petr/Shutterstock/FOTODOM

Зеленоградский суд Москвы осудил бывшего генерального директора аффилированной с «Роснано» компании «Элвис-неотек» Александра Ракутина на пять лет лишения свободы в колонии и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с Ракутиным приговор получил бывший инвестиционный директор «Неотека» Наиль Губаев, которого осудили на 9,5 лет в колонии общего режима.

Оба они признаны виновными в мошенничестве на 25 млн рублей. Обязанности по уплате гражданского иска потерпевшей стороне ответчики поделили между собой и уже выполнили в полном объеме.

Компания «Роснано» столкнулась с трудностями по закрытию финансовых обязательств в 2019 году. В 2020 году руководство компании сменилось, а в 2024 году новое руководство заявило о крупном ущербе от финансовых махинаций. Изначально речь шла о двух миллиардах рублей.

В 2025 году «Роснано» оценило суммарный ущерб от недобросовестных операций уже в 200 млрд рублей. В компании заявили, что если мирное урегулирование будет невозможно, то взыскания пройдут в предусмотренном законом порядке вне зависимости от юрисдикции и статуса.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда других бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

Ранее Путин указал на завершение финансового оздоровления «Роснано».

