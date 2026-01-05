Грузовой поезд сошел с рельс в Амурской области

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Гудачи – Гонжа в Амурской области, причины произошедшего неизвестны. Об этом сообщили в РЖД.

ЧП произошло 5 января в 09:01 мск. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Движение на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Угрозы экологии нет.

В результате инцидента никто не пострадал. К месту направлены три восстановительных поезда.

В РЖД создали штаб по устранению последствий происшествия. Его причины устанавливаются.

В ночь на 28 декабря в Ростовской области произошел сход колес локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка — Проточный. Никто не пострадал, прокуратура проводит проверку. В результате инцидента были задержаны не менее 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. Днем движение было восстановлено, в работах участвовали более 160 человек и пять единиц техники.

