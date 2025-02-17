В Екатеринбурге вдова бойца СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат

В Екатеринбурге вдова участника СВО с пятью детьми больше года добивалась выплат. Женщине пришлось обращаться в суд, чтобы отстоять свои права, пишет портал E1.RU.

О том, что супруг не вернется домой с фронта, россиянка узнала в ноябре 2023 года от его сослуживцев. Мужчина получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевого задания. Женщина осталась в съемной квартире одна с пятью детьми на руках.

Россиянка обратилась в воинскую часть, где служил ее муж. Там ей сообщили, что военнослужащего должны признать пропавшим без вести. Только после этого семье назначат выплату в половину его оклада — по 19 тысяч рублей в месяц. В первые полгода вдова так и не получила денег, ей пришлось обращаться в суд, чтобы признать смерть мужа на фронте.

«Я обратилась в наш военкомат, написала все заявления, чтобы из части пришли документы. Но в итоге на это ушло еще почти пять месяцев! Я постоянно звонила в часть и военкомат, везде только завтраками кормили», — рассказала женщина.

В итоге прошло еще три месяца, прежде чем назначили суд. В конце декабря прошлого года иск был удовлетворен, несмотря на то, что тело самого военного так и не нашли.

До этого участник СВО из города Камышлов Свердловской области скончался, так и не дождавшись выплат. Вдова умершего рассказала, что ее муж несколько месяцев ждал, пока ему выплатят денежное довольствие. В итоге мужчина умер, а положенные деньги перечислили его матери.

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