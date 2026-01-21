Размер шрифта
Путин оценил развитие российской фармацевтики

Путин: российская фармацевтика сделала колоссальный шаг вперед за последние годы 
За последние годы российская фармацевтика сделала колоссальный шаг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Хотел бы отметить, что за последние годы российская фарма сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь», — сказал глава государства.

В ходе совещания глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что сегодня в стране выпускается 86% наименований перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом, по его словам, в России также будут компенсировать фармкомпаниям затраты на клинические испытания, если они приведут к созданию уникального лекарства.

Кроме того, Путин во время встречи заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно. Тема была затронута в контексте налоговых изменений, вступающих в силу с 2026 года. Президент отметил, что нововведения, в том числе, касаются малого бизнеса, который по мере роста объемов перерастает рамки патентной системы и начинает уплачивать налог на добавленную стоимость.

Ранее Путин отметил важность возвращения женщины на работу после рождения ребенка.
 
