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Сын актера из «Интернов» получил срок за обман пенсионера

Суд приговорил сына актера из «Интернов» Демчога к двум годам за мошенничество
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vdemchog/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Москве приговорил сына звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога Вильяма к двум годам лишения свободы за обман пенсионера на полмиллиона рублей рублей. Подробности сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, Вильям Демчог вступил в преступный сговор с мошенниками и помог им с получением средств пожилого человека: на переданную юноше банковскую карту поступили 490 тысяч рублей, и молодой человек их обналичил, а затем перевел на счета подельников. Всего злоумышленникам удалось выманить у пенсионера более 1,8 млн рублей.

Вину в причастности к преступлению Демчог признал и нанесенный ущерб компенсировал. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

В апреле Life со ссылкой на SHOT сообщало, что Вадим Демчог потерпел многомиллионные убытки. По данным издания, ООО «Демчог экспеншн» ушла в убыток на 13,9 миллиона рублей за 2024 год. На фирму зарегистрирован театр Демчога «Арленикиада». Актер выступает там в качестве режиссера, а также проводит цикл тренингов для управления собственным состоянием.

Ранее стало известно, зачем мошенники записывают голоса россиян.

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