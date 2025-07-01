Звезда «Интернов» пытался спасти сына от тюрьмы: «Подключал все связи»

«КП»: актер Демчог подключал все свои связи, чтобы спасти сына от тюрьмы

Актер Вадим Демчог (он же — доктор Иван Купитман из сериала «Интерны») полностью возместил ущерб в 2 млн рублей семье пенсионера, который стал жертвой мошеннических действий его 20-летнего сына Вильяма. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на окружение артиста.

30 июня Демчога-младшего приговорили к двум годам лишения свободы. По версии следствия, Вильям вступил в преступный сговор с мошенниками — он обналичил украденные у пенсионера деньги, а затем перевел их на счета подельников. Всего злоумышленники выманили у россиянина более 1,8 млн рублей.

В окружении Демчога рассказали, что произошедшее стало для актера настоящим ударом, поскольку он «души не чает» в сыне. Актер выплатил практически 2 млн рублей из личных средств семье пожилого мужчины.

«[Актер Демчог также] пытался как-то урегулировать ситуацию, подключал все свои связи», — отметил источник.

Инсайдер подчеркнул, что Вильям Демчог не нуждался в деньгах. Молодой человек всегда «прибегал к папе», когда нужды были финансы. Как сообщает kp.ru, Демчог-младший помог мошенникам, поскольку «хотел независимости». Он намеревался выручить около 30 тыс. рублей на афере. В результате сын актера не получил денег.

«Возможно, из-за частых гастролей, когда Вадима не было дома месяцами, парень связался с плохой компанией. Просто недосмотрели», — подытожил знакомый артиста.

Ранее сообщалось, что недавно ставшая матерью Мари Краймбрери стала жертвой мошенников в Москве.