Недавно ставшая матерью Мари Краймбрери стала жертвой мошенников в Москве

Жена блогера Давы, певица Мари Краймбрери (она же — Марина Жадан) стала жертвой мошенников в Москве. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, в мае 2025 года Жадан купила недвижимость в жилом комплексе Welton Towers в столичном районе Хорошево-Мневники. При заключении сделки Краймбрери предложили сразу же приобрести дизайн-проект кухни, который сделала предыдущая хозяйка недвижимости.

Жадан согласилась на предложение, выплатив сумму по частям: первую — предоплату — она перевела на карту, а оставшиеся деньги отдала наличными под расписку. Певица надеялась, что новая мебель прибудет в ее новую квартиру уже в середине июня.

«Но тут начались бесконечные «завтраки» и проблемы. Продавец переносил даты под разными предлогами, затем вовсе перестал отвечать. У экс-хозяйки попросили вернуть деньги — у неё тоже нашёлся миллион отговорок», — сказано в посте.

Mash утверждает, что по факту случившегося Мари Краймбрери написала заявление в полицию. Она оценивает свой ущерб в 900 тыс. рублей.

4 февраля 2025 года стало известно, что Мари Краймбрери и блогер Дава впервые станут родителями. Об этом поп-исполнительница объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже. 19 мая Краймбрери сообщила о рождении первенца.

Ранее сообщалось, что Шура Би-2 владеет квартирой в центре Москвы за полмиллиарда рублей.