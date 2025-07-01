На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Недавно ставшая матерью Мари Краймбрери стала жертвой мошенников в Москве

Mash: певица Мари Краймбрери отдала мошенникам почти 1 млн рублей за кухню
close
marikraimbrery/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена блогера Давы, певица Мари Краймбрери (она же — Марина Жадан) стала жертвой мошенников в Москве. Об этом сообщает Mash.

Как сообщает Telegram-канал, в мае 2025 года Жадан купила недвижимость в жилом комплексе Welton Towers в столичном районе Хорошево-Мневники. При заключении сделки Краймбрери предложили сразу же приобрести дизайн-проект кухни, который сделала предыдущая хозяйка недвижимости.

Жадан согласилась на предложение, выплатив сумму по частям: первую — предоплату — она перевела на карту, а оставшиеся деньги отдала наличными под расписку. Певица надеялась, что новая мебель прибудет в ее новую квартиру уже в середине июня.

«Но тут начались бесконечные «завтраки» и проблемы. Продавец переносил даты под разными предлогами, затем вовсе перестал отвечать. У экс-хозяйки попросили вернуть деньги — у неё тоже нашёлся миллион отговорок», — сказано в посте.

Mash утверждает, что по факту случившегося Мари Краймбрери написала заявление в полицию. Она оценивает свой ущерб в 900 тыс. рублей.

4 февраля 2025 года стало известно, что Мари Краймбрери и блогер Дава впервые станут родителями. Об этом поп-исполнительница объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже. 19 мая Краймбрери сообщила о рождении первенца.

Ранее сообщалось, что Шура Би-2 владеет квартирой в центре Москвы за полмиллиарда рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами