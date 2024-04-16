В Волгограде рухнул торговый центр

В Красноармейском районе Волгограда обрушилась часть конструкции торгового комплекса «Арбуз молл». Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области в официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что зафиксировано падение стеновых панелей и части крыши здания.

Согласно данным из открытых источников, инцидент случился по адресу: ул. Бахтурова, 12 К.

По информации надзорного органа, на место случившегося прибыл прокурор Игорь Русяев. Прокуратура начала проверку по факту обрушения.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», — заключается в публикации.

Дополнительной информации, как и данных о пострадавших пока не приводится.

Незадолго до этого в селе Набережное Липецкой области обрушилась 130-летняя водонапорная башня, построенная в 1894 году при императоре Николае II.

Ранее под Волгоградом обрушился мост из-за перегруженного грузовика.