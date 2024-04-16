Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде рухнул торговый центр

В Волгограде обрушилась крыша и стена крупного торгового центра «Арбуз молл»

В Красноармейском районе Волгограда обрушилась часть конструкции торгового комплекса «Арбуз молл». Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области в официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что зафиксировано падение стеновых панелей и части крыши здания.

Согласно данным из открытых источников, инцидент случился по адресу: ул. Бахтурова, 12 К.

По информации надзорного органа, на место случившегося прибыл прокурор Игорь Русяев. Прокуратура начала проверку по факту обрушения.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер реагирования», — заключается в публикации.

Дополнительной информации, как и данных о пострадавших пока не приводится.

Незадолго до этого в селе Набережное Липецкой области обрушилась 130-летняя водонапорная башня, построенная в 1894 году при императоре Николае II.

Ранее под Волгоградом обрушился мост из-за перегруженного грузовика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами