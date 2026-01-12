Размер шрифта
На Камчатке раскрыли хищение почти 1 млрд рублей, выделенных на курорт и котельную

МВД: в Камчатском крае подрядчиков заподозрили в афере на 930 млн рублей
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники полиции выявили в Камчатском крае хищение более 930 млн рублей, выделенных на развитие региональной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подозреваемыми по делу проходят трое человек. Речь идет о гендиректоре подрядной компании из Санкт-Петербурга и его сообщниках. Следствие установило, что в 2022–2023 годах они похитили бюджетные средства, предназначенные для реализации государственной программы развития региона.

Один из эпизодов связан с договором на технологическое присоединение к электросетям строящегося курорта международного уровня на Камчатке. Получив аванс в размере 684 млн рублей, злоумышленники в тот же день вывели деньги на счета подконтрольных организаций. Экспертиза показала, что фактически выполненные работы оценивались лишь в 2,4 млн рублей.

В рамках второго эпизода подозреваемый, как считает следствие, предоставил в банк подложные документы о ходе выполнения работ. Это позволило оформить банковскую гарантию. После срыва контракта и отказа возвращать аванс заказчик через суд взыскал средства с кредитной организации.

Еще один факт мошенничества связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово, который финансировался из федерального бюджета. Получив аванс в размере 250 млн рублей, фигуранты направили средства на цели, не связанные со строительством объекта.

По всем эпизодам возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью около 300 млн рублей для возмещения ущерба.

Ранее в деле топ-менеджера «Ростелекома» появился эпизод взятки.

