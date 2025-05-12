ФСБ раскрыла хищение средств по госпрограмме развития транспортной системы

Работник Северо-Кавказской железной дороги стал фигурантом дела о превышении полномочий за хищения бюджетных средств по госпрограмме «Развитие транспортной системы России». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ростовской области.

По версии ведомства, подозреваемый подписывал фиктивные документы о проведении строительно-монтажных работ и поставке оборудования на объекте «Автоматическая блокировка на участке Морозовская — Цимлянская».

Уголовное дело завели по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Размер ущерба не уточняется.

В начале мая сообщалось, что по инициативе прокурора Ставропольского края высокопоставленная чиновница министерства ЖКХ региона, которую обвиняют в хищении 70 млн рублей, была уволена в связи с утратой доверия.

В результате проверки были выявлены грубые нарушения антикоррупционного законодательства с ее стороны. Чиновница задекларировала более 70 миллионов рублей похищенных бюджетных средств, замаскировав их под финансовую помощь от родственников и сожителя.

Ранее гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе.