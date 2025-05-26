Белоруссия предложила России объединить усилия для борьбы с экстремистской литературой

Белоруссии необходимо объединить усилия с Россией в борьбе с экстремистской литературой и обмениваться списками экстремистских книг, заявил заместитель министра информации республики Денис Езерский. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По мнению министра, Москва и Минск должны еще больше и теснее работать в вопросах противодействия идейным оппонентам с целью недопущения реализации изданий, которые воздействуют на общество и молодежь.

Езерский подчеркнул, что в Белоруссию нередко поступают книги от российских издательств, содержание которых не соответствует задачам в сфере духовно-нравственного развития общества двух государств.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против топ-менеджера книжного магазина «Подписные издания» Елены Орловой.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Магазин обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

Ранее роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» вышел в России с зацензуренными строками.