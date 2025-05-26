На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия предложила России объединить усилия для борьбы с экстремистской литературой

Белоруссия предложила России обмениваться списками экстремистской литературы
close
Андрей Александров/РИА Новости

Белоруссии необходимо объединить усилия с Россией в борьбе с экстремистской литературой и обмениваться списками экстремистских книг, заявил заместитель министра информации республики Денис Езерский. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По мнению министра, Москва и Минск должны еще больше и теснее работать в вопросах противодействия идейным оппонентам с целью недопущения реализации изданий, которые воздействуют на общество и молодежь.

Езерский подчеркнул, что в Белоруссию нередко поступают книги от российских издательств, содержание которых не соответствует задачам в сфере духовно-нравственного развития общества двух государств.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд рассмотрит административное дело против топ-менеджера книжного магазина «Подписные издания» Елены Орловой.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Магазин обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

Ранее роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» вышел в России с зацензуренными строками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами