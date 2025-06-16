Топ-менеджера «Подписных изданий» оштрафовали из-за книги «Еду в Магадан»

Куйбышевский районный суд оштрафовал директора петербургского книжного магазина «Подписные издания» Елену Орлову из-за участия в деятельности нежелательной организации. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Орлова была оштрафована на 20 тыс. рублей по статье 20.33 КоАП РФ. Поводом для протокола в отношении Орловой стала продажа книги «Еду в Магадан» Игоря Олиневича, изданная при поддержке белорусского Анархического черного креста.

«А организация эта нехорошая из США включена в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Список нежелательных имеется в открытом доступе на сайте Минюста», — уточнила пресс-секретарь петербургских судов.

Издание попало в магазин по договору, подписанному с одной стороны Орловой, с другой — ИП Анной Курбатовой, отметила Лебедева.

В мае за продажу той же книги был оштрафован на 80 тыс. рублей директор московского книжного магазина «Фаланстер» Борис Куприянов. Он не признал свою вину на суде.

30 апреля стало известно, что суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении книжного магазина «Подписные издания» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Магазин обвинили в нарушении ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ из-за трех книг — «Тело каждого» Оливии Лэнг, «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе» Сьюзен Сонтаг.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» Кожевникова задолжала около 700 тысяч рублей за услуги ЖКХ.