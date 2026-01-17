В Гонконге собрали рекордную сумму для пострадавших от масштабного пожара в ЖК

Власти Гонконга сообщили о сборе $564 млн для погорельцев из ЖК Wang Fuk Court

Фонд поддержки жителей сгоревшего жилого комплекса Wang Fuk Court в Гонконге собрал 4,4 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно примерно $564 млн. Об этом сообщила ТАСС секретарь по вопросам внутренних дел и делам молодежи администрации мегаполиса Алиса Мак.

По данным чиновницы, основную часть средств — 4,1 млрд гонконгских долларов — составили пожертвования от компаний, организаций и частных лиц, еще около 300 млн выделили городские власти. Она уточнила, что деньги фонда будут дополнительно пополняться за счет процентов по срочным депозитам, на которых уже размещена часть нераспределенных средств.

Собранные средства планируют направить, в том числе, на финансирование переселения пострадавших жителей. Ранее погорельцам уже оказали помощь на сумму около 1,2 млрд гонконгских долларов, включая 600 млн в виде субсидий на аренду жилья.

По информации администрации города, более 4,6 тыс. жителей разрушенного комплекса сейчас размещены во временном жилье. Часть из них проживает в гостиницах, молодежных общежитиях и студенческих кампусах, остальные — в специально предоставленных помещениях жилищного бюро Гонконга.

Пожар в комплексе Wang Fuk Court произошел 26 ноября прошлого года в районе Тай По. Огонь удалось полностью потушить только спустя двое суток. Пламя быстро распространилось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на зданиях во время ремонтных работ. В результате семь из восьми высотных домов были уничтожены огнем, еще один практически не пострадал.

В результате трагедии около 5 тыс. жителей лишились крова. Власти подозревают, что ремонт проводился с нарушением норм пожарной безопасности, продолжается расследование.

Этот пожар стал самым масштабным в жилых зданиях за всю историю Гонконга. Прошлый рекорд принадлежал возгоранию в комплексе Garley Building в 1996 году.

