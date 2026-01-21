Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет выполнял маршрут Ташкент — Владивосток. Судно вынуждено село в аэропорту Красноярска по техническим причинам в 14:46 по местному времени (10:46 мск).

На борту самолета находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.

«Посадка прошла штатно, в соответствии с установленными процедурами обеспечения безопасности. Аэропорт Красноярск продолжает работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, послал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

