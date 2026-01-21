Размер шрифта
Россиянам рассказали, почему нельзя внезапно обнимать незнакомцев

Психолог Гладких: объятия могут травмировать незнакомого человека
Виталий Аньков/РИА Новости

Спонтанные объятия для одних означают поддержку, а для других могут быть триггером сильного стресса. Поэтому лучше внезапно не обнимать мало знакомых людей. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Другой человек — это загадка, и его реакция может быть неожиданной. Особенно это касается людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или серьезной детской травмой, связанной с насилием, в том числе физическим или сексуализированным», — объяснила специалист.

Она посоветовала всегда спрашивать: «Можно ли вас обнять?», поскольку это вопрос не только вежливости, но и безопасности.

До этого Гладких говорила, что объятия меняют состояние человека на уровне химических процессов, протекающих в мозге. По ее словам, в момент тактильного контакта стимулируется выработка гормонов и нейромедиаторов.

21 января отмечается Международный день объятий. В России тем временем празднуют День инженерных войск, в научном сообществе отмечают День аспиранта. По народному календарю сегодня Емелин день, когда принято ходить друг к другу в гости. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила, почему важно приучить себя к ритуалу объятий.

