Врач объяснила, почему важно приучить себя к ритуалу объятий

Важно приучить себя к ритуалу объятий, поскольку физический контакт улучшает степень доверия к другим людям и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Начать, по ее словам, следует с объятий с близкими людьми в уютной обстановке, что постепенно изменит отношение к тактильному взаимодействию.

«Важно подходить к этому процессу комфортно и не форсировать ситуацию, чтобы не усугубить чувство дискомфорта», — сказала Крашкина.

Она также отметила, что во время объятий вырабатывается гормон окситоцин, который способствует созданию чувства привязанности и доверия. Кроме того, положительное воздействие на психическое состояние объясняется активацией нервных рецепторов в коже, что приводит к высвобождению эндорфинов.

Ранее психологи из Рурского университета установили, что объятия снижают стресс у женщин.