Психолог раскрыла, что происходит с мозгом после объятий

Психолог Гладких: объятия стимулируют выработку нейромедиаторов
Sanja Miljevic/Shutterstock/FOTODOM

Объятия меняют состояние человека на уровне химических процессов, протекающих в мозге. Об этом в интервью РИАМО рассказала кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Это не самовнушение, а чистая химия, реальное изменение состава внутренней «аптечки» организма. Окситоцин действует как дирижер: он стимулирует выработку гормонов и нейромедиаторов, связанных с состоянием радости и удовлетворения», — объяснила специалист.

Окситоцин, по ее словам, также снижает уровень гормонов стресса — кортизола и норадреналина.

Длительное отсутствие объятий при этом может усиливать стресс и снижать эмпатию, отметила Гладких.

21 января отмечается Международный день объятий. В России тем временем празднуют День инженерных войск, в научном сообществе отмечают День аспиранта. По народному календарю сегодня Емелин день, когда принято ходить друг к другу в гости. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали о пользе объятий в борьбе с депрессией и болезнями сердца.

