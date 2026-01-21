Психолог раскрыла, что происходит с мозгом после объятий

Объятия меняют состояние человека на уровне химических процессов, протекающих в мозге. Об этом в интервью РИАМО рассказала кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Это не самовнушение, а чистая химия, реальное изменение состава внутренней «аптечки» организма. Окситоцин действует как дирижер: он стимулирует выработку гормонов и нейромедиаторов, связанных с состоянием радости и удовлетворения», — объяснила специалист.

Окситоцин, по ее словам, также снижает уровень гормонов стресса — кортизола и норадреналина.

Длительное отсутствие объятий при этом может усиливать стресс и снижать эмпатию, отметила Гладких.

