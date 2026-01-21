Размер шрифта
Несколько школ ушли на дистант из-за коммунальной аварии в Томске

В Томске четыре школы перевели на дистант из-за аварии на трубопроводе
Учеников четырех томских школ отправили на удаленное обучение из-за аварии на трубопроводных сетях. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

«Школы № 40, 4, 15, 44 — вторая смена организована в дистанционном формате. Уроки в первую смену прошли в обычном режиме. В детских садах организован подвоз воды, но родители могут забрать детей раньше», — сказано в сообщении.

До этого в Томске более 700 домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, речь идет о порыве на водопроводных сетях в районе улицы Сибирской. В результате происшествия водоснабжение было отключено в свыше чем 700 домах.

Прокурор Томской области Сергей Ломакин взял на личный контроль устранение последствий аварии.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате аварии в городе Железногорске более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы.

