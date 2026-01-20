Размер шрифта
Общество

Во Львове вводят допограничения для экономии электроэнергии

Во Львове вводят допограничения из-за сложной ситуации в энергетике Украины
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Дополнительные ограничения для экономии электричества вводятся во Львове из-за сложной ситуации в энергетической системе Украины. Об этом на брифинге заявил замглавы города Андрей Москаленко.

По его словам, во всех районах города, кроме центральной части, сократится уличное освещение.

«Мы согласовали это решение совместно с полицией», — отметил Москаленко.

Как утверждает замглавы Львова, эта мера даст возможность сэкономить около 30% электроэнергии.

В городе выключат все декоративное освещение — подсветки зданий и храмов, фасады. Власти города обратились к предпринимателям, чтобы те также уменьшили или приглушили освещение вывесок и рекламы.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр Киева еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.

