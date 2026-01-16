Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Россиянин получил 23 года лишения свободы за нападение с ножом на силовика

В Ленобласти мужчина выпрыгнул в окно и напал на полицейского с ножом
Global Look Press

В Санкт-Петербурге вынесли приговор жителю Ленобласти, напавшего с ножом на полицейского. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ленинградский областной суд вынес суровый приговор Ивану Федорову, признанному виновным по статьям 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Все произошло 17 марта 2024 года. В тот день сотрудники ППС отреагировали на вызов о поджоге чужого имущества. В квартире по указанному адресу они застали Федорова за употреблением наркотиков. Решив скрыться, он выпрыгнул из окна, но вскоре его догнали.

Тогда мужчина выхватил нож и ударил одного из стражей порядка в левую височную область головы, что расценили как покушение на жизнь силовика. Другому полицейскому он нанес не менее пяти ударов кулаками по голове, телу и рукам, то есть применил насилие, опасное для здоровья.

После этого Федоров сбежал. В суде он полностью признал вину. Его приговорили его к 23 годам лишения свободы, при этом первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Кроме того, с Федорова взыскали 16 млн рублей в счет компенсации морального вреда потерпевшему с тяжелыми травмами.

Ранее москвич воткнул нож в инструктора автошколы после проваленного экзамена.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+