Обвинение просит 15 лет напавшему на техникум в Архангельске

Сторона гособвинения запросила 15 лет колрнии Артемию Корюкову, который напал на техникум в Архангельске. Об этом пишет ТАСС.

«Определить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Часть наказания сроком 3 года надлежит отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима», — сказал прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков.

30 сентября сообщалось, что в Архангельске молодой человек ворвался в местный колледж, из которого его недавно отчислили, и напал на преподавателей с ножом. Предварительно, бывший студент хотел отомстить за свое отчисление.

Ранения получили как минимум две женщины, их госпитализировали. Нападавшего остановили другие студенты, скрутив его и передав сотрудникам полиции. Сокурсники рассказали, что он мог «репетировать» свое нападение в «Майнкрафте»: парень был нелюдим, создал в игре похожий на учебное заведение мир и там «ликвидировал» учителей и учеников. Тогда молодой человек лишь частично признал свою вину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки по русскому языку.