Россиянам рассказали, как спастись при нападении акулы

Во время отдыха на море, в котором обитают акулы, важно постоянно смотреть по сторонам, чтобы контролировать ситуацию. Об этом Pravda.Ru рассказал старший преподаватель кафедры океанологии МГУ имени М. В.Ломоносова Сергей Мухаметов.

Он подчеркнул, что торчащий из воды плавник акулы является сигналом для немедленного движения к берегу.

«Когда акула ищет жертву, она находится у поверхности воды, и плавник хорошо заметен. Когда она уже выбрала жертву и нападает, она подныривает и атакует из невидимой зоны — снизу и сбоку. Знаменитые «Челюсти», когда у вас тревожная музыка, плавник огромный, и акула бросается — это миф. Если акула уже начала кусать, спастись сложно, если это крупная акула», — сказал океанолог.

В этом случае эксперт посоветовал стараться бить по глазам, выкалывать их или ударить в нос. Мухаметов также отметил, что акул привлекают резкие движения, запах крови или рвотных масс.

Морской биолог Райан Джонсон до этого рассказал, что людям важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, если на них пытается напасть акула. Биолог отметил, что если человек будет вести себя как добыча, то акула поймет, что опасность ей не грозит и станет еще агрессивнее.

Ранее сообщалось, что на египетских курортах устанавливают защитные сетки от акул.