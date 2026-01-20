«Шанинка» потребовала отменить решение о приостановке лицензии

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Рособрнадзору с требованием отменить решение регулятора о приостановке действия лицензии вуза. Это следует из данных картотеки суда.

Заседание суда запланировано 16 февраля.

В декабре прошлого года Московская школа социальных и экономических наук лишилась образовательной лицензии по решению Рособрнадзора. Приостановка действия лицензии влечет за собой невозможность набора и обучения студентов.

В ноябре Рособрнадзор отозвал аккредитацию у «Шанинки» по нескольким направлениям подготовки: бакалавриату и магистратуре «Психология», а также бакалавриату «Менеджмент» и «Социология». Данное решение было принято на основании судебных актов, датированных 23 июня и 11 сентября.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам.