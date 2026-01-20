Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

«Шанинка» потребовала отменить решение о приостановке лицензии

«Шанинка» подала иск к Рособрнадзору с требованием отмены приостановки лицензии
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка») обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к Рособрнадзору с требованием отменить решение регулятора о приостановке действия лицензии вуза. Это следует из данных картотеки суда.

Заседание суда запланировано 16 февраля.

В декабре прошлого года Московская школа социальных и экономических наук лишилась образовательной лицензии по решению Рособрнадзора. Приостановка действия лицензии влечет за собой невозможность набора и обучения студентов.

В ноябре Рособрнадзор отозвал аккредитацию у «Шанинки» по нескольким направлениям подготовки: бакалавриату и магистратуре «Психология», а также бакалавриату «Менеджмент» и «Социология». Данное решение было принято на основании судебных актов, датированных 23 июня и 11 сентября.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660307_rnd_2",
    "video_id": "record::b407e94e-2dbf-498d-b499-5e49e1150ecd"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+