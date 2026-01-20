Размер шрифта
Общество

В России после новогодних праздников выросла заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор: в России после праздников в 1,5 раза выросла заболеваемость ОРВИ
Shutterstock/FOTODOM

Рост заболеваемости гриппом и COVID-19 фиксируется в России после новогодних праздников, заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в 1,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа. В ведомстве отметили, что среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 — зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев.

18 января кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов рассказал, что в России сохраняется превышение эпидемиологического порога заболеваемости в большей степени из-за гонконгского гриппа A (H3N2). По его словам, несмотря на относительное снижение темпов роста инфекции, не исключаются в дальнейшем и повторные подъемы заболеваемости во время действующего эпидсезона.

25 декабря академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что основной подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще впереди. Он ожидает резкий рост числа заражений после 20 января. По мнению академика, это связано с возвращением школьников к учебе после зимних каникул.

Ранее ученые заявили об угрозе новой пандемии в 2026 году.

