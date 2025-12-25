В России ожидают резкий рост заболеваемости гриппом в январе

Основной скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ в России еще только предстоит – число заразившихся резко увеличится с 20 января. Это связано с возобновлением занятий в школах после зимних каникул, объяснил в пресс-центре НСН академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Эпидемиологический сезон уже идет, но распространение инфекций вскоре снизится на фоне ухода детей на каникулы, взрослых – на выходные. Возобновятся занятия 13 января, после чего школьники и студенты вернутся в учебные заведения.

«Неделю мы будем регистрировать не очень резкое повышение, а уже с 20 января начнется рост, потому что дети – это главный пусковой механизм в эпидемиологическом процессе», — объяснил Онищенко.

Он напомнил, что за парты сядут 18 млн учащихся школ, в каждом классе при этом насчитывается по 25 человек, которые будут постоянно находиться рядом. На этом фоне рост заболеваемости в любом случае будет, и регионам придется своевременно принимать меры, заключил эксперт.

Роспотребнадзор на прошлой неделе сообщил, что большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой — 1,8%. Специалисты добавили, что сезонный подъем заболеваемости замедлился примерно на треть. Кроме того, снижение роста заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

Ранее стало известно, что в РФ замедлился рост заболеваемости гонконгским гриппом.