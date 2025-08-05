Российский волонтер рассказала, как солдаты ВС РФ спасают животных с фронта

Российские военнослужащие на передовой систематически эвакуируют и оказывают помощь бездомным животным, которых находят в зоне боевых действий. Об этом в интервью РИА Новости рассказала основательница донецкого приюта для собак «4 Лапки» Ирина Волик.

Она отметила, что бойцы зачастую просто проезжают мимо, замечают животных и забирают их, а затем доставляют в приют. Волик привела примеры — из Красногоровки, Артемовска, Авдеевки, Мариуполя, Курахово, Горняка и даже Луганска поступают звонки от военных, которые продолжают эвакуировать животных и сообщают о них.

Кроме того, по словам Волик, бойцы не только спасают животных, но и стараются оказать первую помощь тем, кто оказался на улице или получил ранения. В ответ спасенные питомцы оказывают моральную поддержку бойцам, а некоторые из них даже помогают в боевых условиях, например, предупреждая об опасности или охраняя позиции.

Волик также рассказывала о собаке по кличке Рыжий, которая спасала бойцов добровольческого отряда «БАРС-16» под Артемовском. Этот пес, по ее словам, заранее чувствовал начало обстрелов и налетов, предупреждая солдат громким лаем и необычным поведением — падал на землю и привлекал внимание, сигнализируя о приближении опасности.

Ранее подобранный российскими бойцами щенок стал для них талисманом.