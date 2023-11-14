Фигурант дела об убийстве Анны Политковской помилован. Он стал комбатом батальона разведки

Один из обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов во время заседания в Мосгорсуде, 2014 год

Фигурант дела об убийстве журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов в конце 2022 года отправился из колонии на спецоперацию. Осужденный получил помилование, дослужился до должности командира батальона разведки и продолжает воевать. По словам собеседника Telegram-канала Baza, чтобы бывшему заключенному пройти такой путь, «нужно реально быть Рэмбо». Вероятно, Хаджикурбанову помог опыт службы в спецназе, предположил адвокат Алексей Михальчик. По делу Политковской Сергей Хаджикурбанов был осужден на 20 лет и должен был выйти только в 2034 году.

Сергей Хаджикурбанов, фигурант дела об убийстве журналистки Анны Политковской, отправился в зону СВО, получил помилование и продолжает участвовать в боевых действиях. Об этом сообщают «База» и РБК.

По данным «Базы», Хаджикурбанов попал на фронт еще в конце 2022-го. После полугода службы в зоне СВО он заключил контракт с Минобороны. Как отмечает Telegram-канал, примерно столько и требуется заключенным, чтобы получить справку об освобождении.

Хаджикурбанов начал службу в должности командира отделения разведки и дослужился до командира батальона.

«По словам источника, «неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи». Вскоре Хаджикурбанов дослужился до командира батальона. Как отметил другой источник, «чтобы зеку от командира отделения дойти до комбата за пару месяцев — нужно реально быть Рэмбо», — говорится в сообщении «Базы».

РБК со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика сообщает, что сейчас 55-летний Хаджикурбанов участвует в военной операции как «вольнонаемный военный».

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны. Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, вероятно, поэтому ему сразу предложили командную должность. Я считаю, что в каком-то смысле справедливость восторжествовала, так как считаю, что он не причастен к убийству Анны Политковской», — заявил РБК адвокат Алексей Михальчик.

Организатор слежки за журналисткой

Сергей Гокиевич Хаджикурбанов — бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. Был приговорен по делу об убийстве Анны Политковской к 20 годам заключения. По версии следствия, с которой согласился суд, Хаджикурбанов организовал слежку за журналисткой «Новой газеты». Срок заключения осужденного должен был закончиться в 2034 году.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на Лесной улице в Москве. Убийца сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову.

Всего по делу к 2014 году осуждено шестеро человек.

Исполнителя преступления Рустама Махмудова Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы, он отбывает срок в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае.

Организатором преступления назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, его также приговорили к пожизненному лишению свободы. 10 июня 2017 года он скончался в межобластной больнице для осужденных в Вологодской области.

Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) получили 12 и 14 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

7 октября 2021 года истек срок давности по делу, заказчик убийства так и не был найден.

«Многие улики и обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, к ее высокопоставленным руководителям», — говорится в материале «Новой газеты».

Редакция издания к 7 октября 2021 года выпустила фильм «Как убили Анну», в котором приводят доводы своего расследования убийства.