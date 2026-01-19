Политолог: притязаниями на Гренландию США посылают Европе важный сигнал

Притязания США на Гренландию — не просто территориальный спор, а мощный политический месседж Европе, который касается в том числе и Украины. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог и историк Сергей Станкевич. Интересы Вашингтона теперь сосредоточены исключительно на Западном полушарии, уверен эксперт.

«Украина — сфера ответственности Европы и европейских государств. Вы какое-то мнение по поводу судьбы Украины имеете? Ну так вступайте в контакт с Москвой. Это ваша теперь ответственность», — расшифровал посыл США Станкевич.

Страны ЕС и Британия больше не смогут перекладывать решение конфликта у своих границ на «заокеанского дядюшку», добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что глава Белого дома поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Ранее СМИ рассказали о желании Трампа перезагрузить отношения с Россией.