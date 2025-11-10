На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве предложили не выдворять из России одну катеригорию иностранцев

Кабмин предложил не выдворять из России иностранцев, служивших по контракту
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, предусматривающий ограничение выдворения из России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ и принимавших участие в выполнении возложенных на них задач. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

«Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект, предлагающий соответствующие изменения в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сказал собеседник агентства.

Еще один одобренный к внесению в Госдуму законопроект предусматривает запрет на депортацию, реадмиссию и иные ограничения пребывания в России для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих или проходивших военную службу по контракту в ВС России и участвовавших в боевых действиях.

Изменения предлагается внести в законопроект «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В июле президент России Владимир Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в стране. Согласно ему, являющиеся иностранными гражданами, смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

