Лишившемуся конечностей на СВО иностранцу отказали в получении гражданства РФ

Боец из Узбекистана, который потерял руку и ногу во время специальной военной операции на Украине, столкнулся с отказом в упрощенной процедуре получения российского гражданства. Об этом сообщает агентство «Регнум».
29-летний мужчина, добровольно принявший участие в боевых действиях, получил тяжелое ранение в сентябре 2024 года, когда его позиция подверглась атаке беспилотников. В результате ему пришлось ампутировать конечности, и он провел три месяца в госпитале. После выписки он подал заявку на получение российского паспорта и надеется на получение протезов, положенных ветеранам спецоперации.
Супруга военнослужащего рассказала, что начала собирать необходимые документы еще в декабре прошлого года, однако на данный момент ей было предоставлено лишь временное убежище.
«Больше никто не звонил и не писал», — отметила она.
Согласно действующему законодательству, участникам СВО должно быть предоставлено гражданство в течение месяца после подачи документов. Волонтеры, оказывающие помощь семье, планируют обратиться в Следственный комитет России.
До этого участники специальной военной операции высказались о ситуации с предоставлением квартиры семье мигрантов в подмосковных Мытищах.
Ранее в РФ нелегальным мигрантам предложили на выбор отправку на СВО или депортацию.