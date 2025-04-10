Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лишившемуся конечностей на СВО иностранцу отказали в получении гражданства РФ

Потерявшему руку и ногу на СВО бойцу из Узбекистана отказали в гражданстве РФ
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец из Узбекистана, который потерял руку и ногу во время специальной военной операции на Украине, столкнулся с отказом в упрощенной процедуре получения российского гражданства. Об этом сообщает агентство «Регнум».

29-летний мужчина, добровольно принявший участие в боевых действиях, получил тяжелое ранение в сентябре 2024 года, когда его позиция подверглась атаке беспилотников. В результате ему пришлось ампутировать конечности, и он провел три месяца в госпитале. После выписки он подал заявку на получение российского паспорта и надеется на получение протезов, положенных ветеранам спецоперации.

Супруга военнослужащего рассказала, что начала собирать необходимые документы еще в декабре прошлого года, однако на данный момент ей было предоставлено лишь временное убежище.

«Больше никто не звонил и не писал», — отметила она.

Согласно действующему законодательству, участникам СВО должно быть предоставлено гражданство в течение месяца после подачи документов. Волонтеры, оказывающие помощь семье, планируют обратиться в Следственный комитет России.

До этого участники специальной военной операции высказались о ситуации с предоставлением квартиры семье мигрантов в подмосковных Мытищах.

Ранее в РФ нелегальным мигрантам предложили на выбор отправку на СВО или депортацию.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами