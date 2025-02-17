Трамп на «Звере» приехал на «Великую американскую гонку» с внучкой в белом платье

Американский президент Дональд Трамп вместе с внучкой открыл открыл главный этап автогонок NASCAR Daytona 500 во Флориде, передает Associated Press.

По данным агентства, это второй раз, когда политик в качестве главы государства посещает это мероприятие. В 2020 году он уже приезжал на автогонки во время своего первого президентского срока.

Трамп заявил, что Daytona 500 объединяет представителей разных слоев, у которых общая страсть к скорости, адреналину и азарту.

«Daytona 500 — это вечная дань скорости, силе и несгибаемому духу, которые делают Америку великой. Этот дух — то, что будет питать золотой век Америки, и если мы его обуздаем, будущее действительно наше», — сказал Трамп.

На видео с места проведения гонок видно, что политик приехал на своем лимузине The Beast («Зверь»). Его на гоночных автомобилях сопроводали участвующие в соревнованиях пилоты. Рядос с голавой государства находится его внучка в белом платье и кепке.

The Great American Race («Великая американская гонка») или Daytona 500 — одна из главных гонок Америки. Она проходит каждый год зимой, накануне Дня президентов, который выпадает на третий понедельник февраля. Соревнование приурочено ко дню рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона (22 февраля 1732 года).

Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе.