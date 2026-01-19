Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Коми

Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Коми после ЧП, в котором пострадали 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

В публикации отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и «избрал меру пресечения в виде заключения под стражу».

До этого в региональном минздраве сообщили, что одного человека спасти не удалось. С момента происшествия одна пострадавшая находилась в реанимации сначала в Городской больнице Эжвинского района, затем в Республиканской больнице.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января министерство здравоохранения региона сообщило, что состояние девяти пострадавших в результате произошедшего оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске.