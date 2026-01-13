Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Саратовской области полугодовалая девочка отравилась крысиным ядом

В Саратовской области врачи спасли отравившегося крысиным ядом ребенка
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Саратовской области полугодовалая девочка отравилась, предположительно, крысиным ядом. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, 12 января пострадавшую привезли в детскую больницу города Вольск из села Терса. Медики оперативно оказали ребенку помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.

Как рассказала мать девочки, она могла случайно съесть отраву, которая лежала под диваном.

До этого в СМИ появилась информация о массовом отравлении туристов в Шерегеше. Более 10 отдыхающих жаловались на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела до 38,5°C. Многие связали ухудшение своего самочувствия с посещением бара Grelka.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, у сотрудников заведения общественного питания выявили норовирус второго генотипа. Более того, на пищеблоке бара были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На этом фоне персонал отстранили от работы, бар временно закрыли.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611581_rnd_8",
    "video_id": "record::cce358e4-4af0-4c8a-a3f8-6914eb35e9f4"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+