В Саратовской области полугодовалая девочка отравилась крысиным ядом

В Саратовской области полугодовалая девочка отравилась, предположительно, крысиным ядом. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, 12 января пострадавшую привезли в детскую больницу города Вольск из села Терса. Медики оперативно оказали ребенку помощь, сейчас ее жизнь вне опасности.

Как рассказала мать девочки, она могла случайно съесть отраву, которая лежала под диваном.

До этого в СМИ появилась информация о массовом отравлении туристов в Шерегеше. Более 10 отдыхающих жаловались на тошноту, рвоту, диарею и повышение температуры тела до 38,5°C. Многие связали ухудшение своего самочувствия с посещением бара Grelka.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, у сотрудников заведения общественного питания выявили норовирус второго генотипа. Более того, на пищеблоке бара были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На этом фоне персонал отстранили от работы, бар временно закрыли.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.