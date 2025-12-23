На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о положенной доплате при замещении отсутствующих коллег

Специалист Санина: замещающему отсутствующего коллегу работнику положена доплата
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Компания вправе просить своих сотрудников временно брать на себя обязанности отсутствующих коллег помимо своих основных функций – например, во время отпуска работников. В этом случае оформляется совмещение или временное совмещение обязанностей, что предполагает за собой сопутствующие доплаты, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Совмещение обязанностей возможно только при условии, что работник согласен на это, подчеркнула специалист.

«За этот дополнительный труд совмещающему сотруднику полагается специальная доплата к его обычной заработной плате», — отметила Санина.

Сумма доплаты, по ее словам, рассчитывается по договоренности между работником и руководством, основой при этом выступает объем и специфика возлагаемых на сотрудника задач. Важно, что при таком совместительстве человек фактически берет на себя дополнительные функции во время, когда свободен от своей основной работы. Однако время, затраченное на такое совместительство, не может превышать четырех часов в день, заключила эксперт.

В недавнем опросе большинство (68%) россиян признались, что им не платят за переработки, хотя они часто остаются на работе дольше положенного, иногда работают в выходные или во время отпуска. Они уточнили, что не отказываются от сверхурочной работы, потому что чувствуют ответственность за свое направление. При этом 16% россиян сообщили, что им регулярно доплачивают за все задержки на работе, а некоторым за это предлагают отгулы.

Ранее работодателей предупредили о крупных штрафах за переработки сотрудников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами