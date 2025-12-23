Россиянам рассказали о положенной доплате при замещении отсутствующих коллег

Компания вправе просить своих сотрудников временно брать на себя обязанности отсутствующих коллег помимо своих основных функций – например, во время отпуска работников. В этом случае оформляется совмещение или временное совмещение обязанностей, что предполагает за собой сопутствующие доплаты, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Совмещение обязанностей возможно только при условии, что работник согласен на это, подчеркнула специалист.

«За этот дополнительный труд совмещающему сотруднику полагается специальная доплата к его обычной заработной плате», — отметила Санина.

Сумма доплаты, по ее словам, рассчитывается по договоренности между работником и руководством, основой при этом выступает объем и специфика возлагаемых на сотрудника задач. Важно, что при таком совместительстве человек фактически берет на себя дополнительные функции во время, когда свободен от своей основной работы. Однако время, затраченное на такое совместительство, не может превышать четырех часов в день, заключила эксперт.

В недавнем опросе большинство (68%) россиян признались, что им не платят за переработки, хотя они часто остаются на работе дольше положенного, иногда работают в выходные или во время отпуска. Они уточнили, что не отказываются от сверхурочной работы, потому что чувствуют ответственность за свое направление. При этом 16% россиян сообщили, что им регулярно доплачивают за все задержки на работе, а некоторым за это предлагают отгулы.

Ранее работодателей предупредили о крупных штрафах за переработки сотрудников.