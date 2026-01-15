Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Находившийся в федеральном розыске россиянин толкнул на улице пенсионера и попался

В Твери задержали скрывавшегося рецидивиста после того, как он толкнул пенсионера
РИА Новости

Житель Твери, находившийся в розыске, вновь стал фигурантом уголовного дела после уличного инцидента. Об этом сообщили в полиции региона.

Под конец новогодних праздников в поселке Химинститута неизвестный с силой толкнул 74-летнего пенсионера в спину, чтобы освободить проход. Пожилой человек упал, получив тяжелую травму, а прохожий не извинился и ушел.

В результате пенсионер попал в больницу, ему предстоит длительное лечение, а полиция начала проверку и установила личность подозреваемого. Он оказался рецидивистом, который находился в федеральном розыске и скрывался от органов следствия.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Смоленской области мужчина избил пожилого соседа по общежитию до комы.
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+