Находившийся в федеральном розыске россиянин толкнул на улице пенсионера и попался

В Твери задержали скрывавшегося рецидивиста после того, как он толкнул пенсионера

Житель Твери, находившийся в розыске, вновь стал фигурантом уголовного дела после уличного инцидента. Об этом сообщили в полиции региона.

Под конец новогодних праздников в поселке Химинститута неизвестный с силой толкнул 74-летнего пенсионера в спину, чтобы освободить проход. Пожилой человек упал, получив тяжелую травму, а прохожий не извинился и ушел.

В результате пенсионер попал в больницу, ему предстоит длительное лечение, а полиция начала проверку и установила личность подозреваемого. Он оказался рецидивистом, который находился в федеральном розыске и скрывался от органов следствия.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее в Смоленской области мужчина избил пожилого соседа по общежитию до комы.