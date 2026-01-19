Врач раскрыла, что вызывает конъюнктивит

Конъюнктивит обычно вызывают вирусы и бактерии, поэтому заболевание является заразным и может быстро распространяться в коллективах. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

Она уточнила, что данное воспаление слизистой оболочки глаза может иметь вирусную, бактериальную или аллергическую природу, однако, первые две формы встречаются чаще всего. По ее словам, в этом случае важно своевременно обратиться за квалифицированной помощью.

«Вирусные конъюнктивиты обладают высокой контагиозностью, то есть они очень заразны. Иногда достаточно просто находиться в одном помещении, особенно в детских коллективах, или использовать общее полотенце или постельное белье. Чаще всего это заболевание встречается в холодное время года и требует внимательного отношения к гигиене», — подчеркнула Левина.

Врач отметила, что без лечения такое воспаление может затронуть более глубокие структуры глаза, включая роговицу, что грозит ухудшением зрения и другими офтальмологическими проблемами.

К.м.н., доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова до этого говорила, что контактные линзы противопоказаны людям, имеющим заболевания глаз, такие как конъюнктивит, кератит, блефарит. Также она посоветовала воздержаться от линз в период обострения аллергии.

Ранее россиян предупредили об опасности аномального роста волос в конъюнктиве глаза.