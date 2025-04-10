Россиянам объяснили, когда не стоит носить контактные линзы

Контактные линзы противопоказаны людям, имеющим заболевания глаз, такие как конъюнктивит, кератит, блефарит. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила к.м.н., доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова. Также она посоветовала воздержаться от линз в период обострения аллергии.

«Линзы нельзя носить при ОРВИ, когда есть воспаление носоглотки, так как это увеличивает риск инфицирования глаз. Кроме того, пациентам с тяжелыми нарушениями зрения, хроническими заболеваниями роговицы или глазной поверхности стоит обсудить с врачом, подходит ли им этот метод коррекции зрения», — сказала специалист.

Также она посоветовала не плавать в линзах в бассейне или открытых водоемах.

Врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская до этого предупреждала, что привычка тереть глаза руками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, включая инфекционные заболевания, травмы и ухудшение остроты зрения.

Ранее россиян предупредили о негативном влиянии стресса на зрение.