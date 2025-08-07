проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности аномального роста волос в конъюнктиве глаза

Врач Оганезова: аномальный рост ресниц в конъюнктиве глаза грозит слепотой

true
true
true
close
aastock/Shutterstock/FOTODOM

Рост ресницы в конъюнктиве глаза может привести к серьезному осложнению в виде эрозии роговицы и кератита, которые могут привести к слепоте. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры офтальмологии им. Нестерова Пироговского Университета Жанна Оганезова.

«Волос — это придаток кожи, то есть растет он только из кожи. Конъюнктива же — это слизистая оболочка, поэтому в норме рост волос из нее невозможен. Однако в литературе описано чуть более двадцати случаев, когда в конъюнктиве обнаруживали растущий волосок. В большинстве случаев это была ресница, которая вследствие различных заболеваний изменила свое нормальное положение. Такое может быть при дистихиазе, экземе, невусе. Реже в переднем отделе глаза развивается доброкачественная опухоль, содержащая клетки, из которых могут вырасти волоски», — отметила врач.

Вне зависимости от причины, наличие в глазу волоска (или реснички) вызывает ряд неприятных ощущений у человека, таких как ощущение инородного тела, слезотечение, резь, покраснение глаза.

«Состояние мучительное для пациента. Но самое главное — оно может привести к серьезному осложнению в виде эрозии роговицы и кератита. Волосок контактирует с роговицей, повреждая ее передний слой — эпителий. Это сопровождается светобоязнью, слезотечением, невозможностью полностью открыть глаз. Эпителий защищает глаз от проникновения из окружающей среды бактерий, вирусов и грибов. А когда его целостность нарушается, то входные ворота для инфекции открываются. И в роговицу может попасть любой возбудитель, вызывая ее воспаление — кератит», — рассказала врач.

Кератит опасен своими последствиями: в его исходе может образоваться помутнение роговицы (бельмо), которое не только снижает зрение, но и несет косметический дефект, также это может привести к развитию вторичной глаукомы и других серьезных патологий.

«Поэтому при обнаружении в глазу неправильно растущей ресницы следует как можно быстрее обратиться к офтальмологу. Ресничка должна быть удалена. Объем операции будет зависеть от причины появления такого волоска. В случае если причиной стала опухоль, обязательно гистологическое исследование удаленных тканей», – заключила доктор.

Ранее врач объяснила, как по внешнему виду арбуза понять, повышено ли содержание нитратов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами