Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Синоптик сообщил, что пик морозов в Москве пройден

Леус: в Москве пройден пик морозов, температура начнет повышаться
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Москве антициклон уходит на юго-запад, пик морозов в столице пройден. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В воскресенье столичный регион будет ощущать влияние северо-восточной периферии уходящего антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков.

«При этом пик предкрещенских морозов, пришедший на нынешние выходные, пройден, и температура начнет постепенно повышаться», — написал синоптик.

Температура воздуха в Москве составит -7…-9°C, в Подмосковье -7…-12°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

По его прогнозу, в понедельник ночью температура в столице опустится до -10°C, днем до -7°C.

До этого в мэрии сообщили, что более 1300 пожарных и спасателей будут дежурить на площадках крещенских купаний и в храмах во время ночных богослужений с 18 на 19 января, обеспечивая безопасность.

Ранее синоптик рассказала, почему зимой появляется «ложное солнце».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648541_rnd_6",
    "video_id": "record::c31d1a80-9fe9-416b-8cf6-30d0f645534f"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+